M5S fa saltare Zingaretti, Gualtieri si candida sindaco di Roma (Di domenica 9 maggio 2021) La difficile operazione a “cuore aperto” per trasferire Nicola Zingaretti dalla Regione Lazio al Comune di Roma non è riuscita. I timori del governatore sulla tenuta del M5S davanti a una sua sfida contro Virginia Raggi erano fondati. E così ieri il dossier Zingaretti si è chiuso, e Roberto Gualtieri ha annunciato la sua corsa alle primarie del centrosinistra del 20 giugno Enrico Letta e Francesco Boccia hanno lavorato per giorni con Giuseppe Conte per sbrogliare la matassa. Senza risultati. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 maggio 2021) La difficile operazione a “cuore aperto” per trasferire Nicoladalla Regione Lazio al Comune dinon è riuscita. I timori del governatore sulla tenuta del M5S davanti a una sua sfida contro Virginia Raggi erano fondati. E così ieri il dossiersi è chiuso, e Robertoha annunciato la sua corsa alle primarie del centrosinistra del 20 giugno Enrico Letta e Francesco Boccia hanno lavorato per giorni con Giuseppe Conte per sbrogliare la matassa. Senza risultati. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

