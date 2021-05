I finalisti di Amici 20 oltre ad Aka7even | Giulia e Sangiovanni Ci sono anche Alessandro e Deddy in finale

(Di domenica 9 maggio 2021) Durante la puntata serale didell’8 maggiostati decretati idi questa fortunata edizone. Il primo a ricevere l’ambita maglia dorata è stato, dopo una dedica d’amore alla sua città, Napoli, criticata da Stefano De Martino. In seguito, è stata la volta di. Gli ultimi, hanno ricevuto il verdetto fuori dallo studio. In particolare,, è stato vittima di un emozionante scherzo. Semidi: i primi 3Ladell’edizione 2021 disi avvicina. Durante la puntata serale dell’8 maggiostati svelati ...

I finalisti di Amici 20 sono Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy. Tra tutti, per Alessandro è arrivata una sorpresa bellissima. Una gioia inaspettata arrivata al termine della semifinale. Deddy maschera bene la delusione, ma più tardi viene chiamato in studio e scopre che era tutto uno 'perfido' scherzo delle De Filippi e che sarà uno dei cinque finalisti di Amici 20. Il cantate viene eliminato solo per finta.