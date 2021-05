Green pass con una sola dose di vaccino: il piano contro i renitenti (Di domenica 9 maggio 2021) La riflessione è in corso al Ministero della Salute. E dalle Regioni c?è chi spinge in questa direzione. Per convincere gli italiani a vaccinarsi anche con AstraZeneca, può... Leggi su ilmattino (Di domenica 9 maggio 2021) La riflessione è in corso al Ministero della Salute. E dalle Regioni c?è chi spinge in questa direzione. Per convincere gli italiani a vaccinarsi anche con AstraZeneca, può...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Gli italiani picconano il coprifuoco. "Riaprire tutto, ma regole rigide" ... proponendo appunto l'ingresso con il green pass. Al di là dello scontro politico sull'argomento, per gli italiani è arrivato il momento di rivedere il coprifuoco. Solo il 25% è oggi per tenere ...

Coprifuoco, tutti a casa entro mezzanotte. Draghi: riaprire usando la testa Per questo, il premier insiste sul green pass europeo, ma per lo stesso motivo segnala anche il pericolo per gli aeroporti: "Con la ripartenza del turismo bisogna guardare con attenzione gli ...

Cos’è il Green Pass, o Certificato Verde, e come si richiede QuiFinanza Coprifuoco, tutti a casa entro mezzanotte. Draghi: riaprire usando la testa Nella due giorni di Porto, Draghi parla essenzialmente di Europa. Ma alla fine del vertice Ue è costretto dai giornalisti a tornare in Italia. Cioè al dibattito infinito sulle riaperture. A prima vist ...

"Il green pass non è la soluzione per viaggiare" Parla di "clientela fiduciosa e di tante prenotazioni", Flavio Fiorini, titolare dell’hotel Internazionale, ma nutre forti dubbi sul green pass. Sarà infatti la certificazione verde a consentire, per ...

