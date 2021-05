Elezioni Roma | Conte | Raggi ottima candidata Gualtieri | farò le primarie

Advertising

borghi_claudio : @RositaSonnino @UmberHouse @FedericoBello94 @JolandaBivona @Red_Pill_80 @Vehnel @SirDistruggere Notare che partivam… - GibelliTiziana : RT @A_NMorelli: #Roma come metafora e luogo idealtipico della politica italiana (semicit). #elezioni #sindaco #Raggi #Gualtieri #Conte #Zin… - SplendorSolis00 : RT @Joker__Reloaded: adoro i piddini che fanno i kamikaze a Roma con Gualtieri e i grilloni che fanno lo stesso con la Raggi. Alle elezion… - HotelCityMiMa : RT @GreenItalia1: ?? @romatoday intervista a @RossellaMuroni. Tanti i temi trattati, dalla nascita del gruppo parlamentare #FacciamoECO,all… - RaiNews : Verso le amministrative di autunno -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma

Al primo test importante - leamministrative diche si terranno in autunno - la fantomatica alleanza tra Pd e Cinque Stelle va in frantumi. L'ex premier e futuro capo del M5S, Giuseppe Conte, ha cancellato tutte le ......in campagna per leeuropee e dall'altra alcuni sovranisti italiani incontravano le frange estreme dei gilet gialli. Fu richiamato a Parigi per consultazioni l'ambasciatore francese a, ...In vista delle elezioni di autunno, tensioni sulle candidature tra M5s e Pd. Napoli, De Luca: Fico candidato? Meglio le primarie ...L'ex ministro dell'Economia rmpe gli indugi e si candida alle primarie del Pd per le elezioni del sindaco di Roma. E l'ex premier spariglia le carte della possibile coalizione M5s-Dem sostenendo il si ...