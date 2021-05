Bisogna riaprire usando la testa | Mario Draghi sul tema del turismo al Consiglio Europeo

Advertising

zazoomblog : Mario Draghi al Consiglio Europeo: «Bisogna calcolare bene il rischio e riaprire usando la testa» - #Mario #Draghi… - Giusepp84867118 : @ladyonorato Ma che sciopero della fame. Bisogna riaprire e basta. Se le leggi sono ingiuste, inefficaci ed anzi da… - MichelaRoi : RT @paolansuini: #EUCO Draghi: “Io, come credo la maggior parte degli italiani, voglio riaprire, voglio che le persone tornino fuori a lavo… - marcoleonardi9 : RT @paolansuini: #EUCO Draghi: “Io, come credo la maggior parte degli italiani, voglio riaprire, voglio che le persone tornino fuori a lavo… - Gianlucamisu : RT @paolansuini: #EUCO Draghi: “Io, come credo la maggior parte degli italiani, voglio riaprire, voglio che le persone tornino fuori a lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bisogna riaprire

La Repubblica

Quindirinforzare i controlli negli aeroporti. Questo non vuol dire chiudere: vuol direma farlo con la testa". Poi ha aggiunto: "Massima rapidità sul Green Pass Ue per la ripartenza ...Io voglio, che le persone tornino fuori a lavorare, a stare insieme, a divertirsi. Mafarlo in sicurezza', ha detto il presidente del Consiglio rispondendo anche alla domanda sul ...Da metà maggio, niente quarantena per chi entra nel paese. Ma per un milione di italiani in UK (e inglesi) le vacanze estive sono a rischio: rimangono test (costosi) e quarantena ...Mario Draghi al Consiglio Europeo, dalle riaperture al tema vaccini, passando per il delicato argomento del turismo ...