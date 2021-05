Autopsia sul corpo di Luana D’Orazio | morta per schiacciamento

(Di domenica 9 maggio 2021) Èper, la giovane che pochi giorni fa è rimasta uccisa per un incidente sul lavoro, schiacciata dall’orditoio sul quale stava lavorando. L’orditoio è un macchinario usato per tessere le trame dei tessuti, composto da dei rulli che intrecciano e “appianano” la stoffa.è verosimilmente rimasta impigliata nei rulli e poi risucchiata. L’ha ora dato il suo responso: decesso perdel torace (politrauma fratturativo toraco-polmonare). L’esame è stato eseguito dal medico legale Luciana Sonnellini. Presenti i consulenti degli indagati, ossia l’addetto alla manutenzione e l’azienda. Gli accertamenti procedono sullo stato dei sistemi di sicurezza del macchinario: le fotocellule non hanno funzionato e ora ...

Advertising

EnzoSulWeb : RT @infoitinterno: Luana D’Orazio è morta sul colpo risucchiata dall’orditoio: l’autopsia dell’operaia 22enne - infoitinterno : Luana D’Orazio è morta sul colpo risucchiata dall’orditoio: l’autopsia dell’operaia 22enne - infoitinterno : Tragedia sul lavoro a Oste, l'esito dell'autopsia sul corpo di Luana: l'operaia è morta sul colpo per schiacciamento - CorriereUmbria : Autopsia sul corpo del 24enne di Cospea. Veglia di preghiera a San Giuseppe #terni #giovanesuicida… - infoitinterno : Operaio morto sul cantiere dell'A14, niente autopsia. Sindacati proclamano sciopero -

Ultime Notizie dalla rete : Autopsia sul

Si è svolta ieri l 'corpo di Luana D'Orazio , la giovane madre di soli 22 anni mortalavoro dopo essere stata risucchiata dall'orditoio. L'anatomopatologa Luciana Sonnellini dell'Ospedale di Pistoia ha ...Sono emersi i primi risultati dell'corpo di Luana D'Orazio, la 22enne morta il 3 maggio in una fabbrica tessile di Montemurlo, in provincia di Prato, schiacciata dal macchinario, un orditoio. Ora l'conferma: Luana ...L’autopsia ha ora dato il suo responso ... È morta per schiacciamento Luana D'orazio, la giovane che pochi giorni fa è rimasta uccisa per un incidente sul lavoro, schiacciata dall'orditoio sul quale ...È ancora giallo sul ritrovamento in un campo agricolo di Stupinigi, alle porte di Torino, del cadavere carbonizzato di un uomo, un 40enne di origini romene, I.T. le sue iniziali, residente a Beinasco ...