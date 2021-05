Via dei pataccari (Di sabato 8 maggio 2021) Ma sì, oggi sul palcoscenico della grande recita c’è lui, Piero Amara, l’avvocato siracusano che, non avendo più nulla da perdere, si è messo a sciabolare, a destra e a manca, contro il sistema della giustizia parallela: quella costruita nei sotterranei del potere, quella fatta di complicità e trame oscure, quella orchestrata da pupari invisibili, corrotti e spregiudicati. E’ lui che oggi domina il boccascena, seguito a ruota da un altro fantasista della verità: quel Maurizio Avola, di professione assassino e mafioso pentito, che non potendo più vantare alcuna credibilità presso le procure e i tribunali di mezza Italia, si è consegnato nelle mani di Michele Santoro, vecchio santone del giornalismo inquisitorio, per un ultimo coup de théatre; o per un ultimo depistaggio, dipende dai punti di vista. Sono i nuovi pataccari. Sono i nuovi giocolieri del dire e del non ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) Ma sì, oggi sul palcoscenico della grande recita c’è lui, Piero Amara, l’avvocato siracusano che, non avendo più nulla da perdere, si è messo a sciabolare, a destra e a manca, contro il sistema della giustizia parallela: quella costruita nei sotterranei del potere, quella fatta di complicità e trame oscure, quella orchestrata da pupari invisibili, corrotti e spregiudicati. E’ lui che oggi domina il boccascena, seguito a ruota da un altro fantasista della verità: quel Maurizio Avola, di professione assassino e mafioso pentito, che non potendo più vantare alcuna credibilità presso le procure e i tribunali di mezza Italia, si è consegnato nelle mani di Michele Santoro, vecchio santone del giornalismo inquisitorio, per un ultimo coup de théatre; o per un ultimo depistaggio, dipende dai punti di vista. Sono i nuovi. Sono i nuovi giocolieri del dire e del non ...

Advertising

_Carabinieri_ : Tra i caduti della scorta dell’On. Aldo Moro c’era anche l’Appuntato dei #Carabinieri Domenico Ricci, Medaglia d’or… - giroditalia : ?? Annunciati nomi e dorsali dei 184 corridori al via del 104esimo Giro d’Italia ?? - petergomezblog : Ecco La telefonata dei dirigenti e autori Rai a Fedez: “Le chiediamo di adeguarsi a un sistema. Le citazioni con no… - valigiablu : RT @L_Capotorto: Germania, sentenza storica della Corte costituzionale federale: la difesa del clima è un diritto fondamentale dei cittadin… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Alta Via dei Monti Liguri: Vice Presidente Piana: “229mila Euro per puntare sul territorio” -

Ultime Notizie dalla rete : Via dei Dai balli alle bomboniere di nozze: quando e come si può festeggiare A impianto fermo va garantita la pulizia dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli ... Via a musica e danze I gruppi musicali dovranno mantenere una distanza di almeno 3 metri dal ...

Si torna in spiaggia : quando riaprono le Regioni A confermarlo c'è il via libera dato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a fine aprile e ... Le disposizioni tecniche, in materia di limitazione dei contagi per Covid, rimangono le stesse ...

ESCURSIONI - Riparte il progetto della Via dei Pellegrini ObiettivoNews Bar e ristoranti, tavoli per strada Il Comune di Bari dà il via libera Fino al 15 settembre, a Bari, bar e ristoranti che non hanno spazi pedonali esterni potranno posizionare i tavolini in strada. È il contenuto della delibera approvata dalla giunta comunale per consent ...

Vaccino per gli over 50: tutto ciò che c’è da sapere Le adesioni alle diverse piattaforme sono già partite e in alcune regioni diversi sono i cittadini 50enni che hanno ricevuto la prima dose dell’antidoto anti Covid ...

A impianto fermo va garantita la puliziafiltri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli ...a musica e danze I gruppi musicali dovranno mantenere una distanza di almeno 3 metri dal ...A confermarlo c'è illibera dato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a fine aprile e ... Le disposizioni tecniche, in materia di limitazionecontagi per Covid, rimangono le stesse ...Fino al 15 settembre, a Bari, bar e ristoranti che non hanno spazi pedonali esterni potranno posizionare i tavolini in strada. È il contenuto della delibera approvata dalla giunta comunale per consent ...Le adesioni alle diverse piattaforme sono già partite e in alcune regioni diversi sono i cittadini 50enni che hanno ricevuto la prima dose dell’antidoto anti Covid ...