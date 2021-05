Sampdoria, Ranieri: “Passerella per festeggiamenti Inter? Lo sport va premiato” (Di sabato 8 maggio 2021) “L’Inter ha giocato sulle ali dell’entusiasmo e il risultato è più merito degli avversari che demerito nostro. Abbiamo corso tanto ma lo abbiamo fatto male”. Lo ha detto Claudio Ranieri dopo la sconfitta della Sampdoria per 5-1 contro l’Inter campione d’Italia. Per celebrare il successo nerazzurro, i blucerchiati hanno dato vita alla classica Passerella d’onore all’ingresso in campo: “È bello festeggiare come in Inghilterra e i ragazzi sono stati d’accordo con me. Lo sport va premiato, anche in queste piccole manifestazioni”, ha detto ai microfoni di Sky sport prima di tracciare un bilancio della stagione: “Mi è stato chiesto un campionato non sofferto e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una stagione dignitosa con alcuni successi importanti contro ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) “L’ha giocato sulle ali dell’entusiasmo e il risultato è più merito degli avversari che demerito nostro. Abbiamo corso tanto ma lo abbiamo fatto male”. Lo ha detto Claudiodopo la sconfitta dellaper 5-1 contro l’campione d’Italia. Per celebrare il successo nerazzurro, i blucerchiati hanno dato vita alla classicad’onore all’ingresso in campo: “È bello festeggiare come in Inghilterra e i ragazzi sono stati d’accordo con me. Lova, anche in queste piccole manifestazioni”, ha detto ai microfoni di Skyprima di tracciare un bilancio della stagione: “Mi è stato chiesto un campionato non sofferto e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una stagione dignitosa con alcuni successi importanti contro ...

