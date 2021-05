RDS riporta la musica live con i Måneskin

(Di sabato 8 maggio 2021) La Social Tv di RDS è al canale 265 del digitale terrestre Si vedono spiragli di speranza e ripartenza anche per ladal vivo. E così domani, domenica 9 maggio alle 20, RDS 100% Grandi Successi trasmetterà su RDS Social Tv (canale 265 del digitale terrestre) lo showcase deirealizzato dall’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. Uno spettacolo immersivo, con un palco circondato da ledwall interattivi e con riprese di una telecamera 360 gradi. Lo show, con la regia di Marco D’Amelio – regista dei più grandi showli di Vasco Rossi – e della fotografia di Francesco Filacchione, avrà come protagonisti, appunto, i vincitori della 71esima edizione del Festival di Sanremo. La scaletta prevede: Zitti e buoni (brano vincitore del Festival), Wanna Be your Slave, New song, Chosen, Morirò da re, Le parole lontane, Torna a ...

