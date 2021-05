Nintendo | le prossime acquisizioni saranno orientate all’innovazione tecnologica – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 8 maggio 2021) Shuntaro Furukawa, il presidente di, ha dichiarato che tutte le futurediverso l’innovazione.. Le futurediverso l’innovazione. A dirlo è stato il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, che ha sottolineato comesia ansiosa di mettersi al passo con il rapido sviluppo delle nuove tecnologie. Le sue dichiarazioni sono arrivate durante una conferenza online, in cui ha anche illustrato il piano per rendere più stabili le finanze della compagnia: mettere da parte 9,2 miliardi di dollari: “dobbiamo avere delle riserve di contanti per ottenere la stabilità ...

Queste aziende si andranno ad aggiungere alle già note Microsoft , Capcom ,e altre ancora. Nel corso dellesettimane ne sapremo sicuramente di più in merito ad una presenza (o ...... quindi, sono i giochi che non sono usciti nell'ultimo anno " un'informazione checonosce bene e tiene in considerazione, quando decide di non affrettare in nessun modo le sue...Splatoon 2 non è un gioco uscito recentemente; dal 2017 ad oggi ha fatto la sua storia, seguendo la linea del primo Splatoon uscito nel 2015 per Wii U. Ancora oggi, però, suscita tantissimo successo e ...