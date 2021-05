Milano, cori e striscioni a San Siro per i campioni dell'Inter (Di sabato 8 maggio 2021) Migliaia i tifosi riuniti sotto alla curva nord dello stadio Meazza, dove tra circa un'ora dovrebbe passare il pullman dei nerazzurri, che oggi, alle 18, ospiteranno la Sampdoria. Per evitare ... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021) Migliaia i tifosi riuniti sotto alla curva nordo stadio Meazza, dove tra circa un'ora dovrebbe passare il pullman dei nerazzurri, che oggi, alle 18, ospiteranno la Sampdoria. Per evitare ...

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano Inter, è qui la festa: cori e champagne ad Appiano per lo scudetto. Il video - m_semplicemente : @lully24987 @LunaticaRoma Non ci credo. Quindi Tommaso era in giro a Milano e questi gli hanno fatto i cori ? Che vergogna mamma mia - PercuocoIt : RT @glicineinfiore: 'Napoli merda, Napoli colera' Ascolto i cori degli interisti in piazza a Milano e penso che, in tempi di Covid (state t… - Wes10Sneijder1 : @MetaErmal Madò quanto ti invidio,pure io volevo andare ieri a Milano ma non sono riuscito. Già che c'eri potevi an… - Mario82673246 : RT @glicineinfiore: 'Napoli merda, Napoli colera' Ascolto i cori degli interisti in piazza a Milano e penso che, in tempi di Covid (state t… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano cori Vasco Brondi racconta il suo intimo e universale 'Paesaggio dopo la battaglia' ... "Finito il progetto Le luci della centrale elettrica" ' E' un disco di racconti per voce e cori e ... Queste le prime date annunciate: 28 giugno Estate Sforzesca 2021, Milano; 30 giugno Estate fiesolana,...

Tifosi e sfottò, il sale del calcio la prima pagando, l'altra gratis '? Perché il calcio vive di partigianerie e spesso di cori contro ... All'Inter spettò il preliminare con la fallita Sport Italia Milano e la partita fu vinta a tavolino.

Milano, cori e striscioni a San Siro per i campioni dell Inter Leggo.it Milano, cori e striscioni a San Siro per i campioni dell’Inter Migliaia i tifosi riuniti sotto alla curva nord dello stadio Meazza, dove tra circa un’ora dovrebbe passare il pullman dei nerazzurri, che oggi, alle 18, ospiteranno la Sampdoria. Per ...

Giro d’Italia, la cronometro di Torino live Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disattiva l’Ad Block oppure inserisci il nostro sito nella whitelist. Le prime fasi della tappa su Raisport Hd dalle 12.30 alle 14, poi ...

... "Finito il progetto Le luci della centrale elettrica" ' E' un disco di racconti per voce ee ... Queste le prime date annunciate: 28 giugno Estate Sforzesca 2021,; 30 giugno Estate fiesolana,...la prima pagando, l'altra gratis '? Perché il calcio vive di partigianerie e spesso dicontro ... All'Inter spettò il preliminare con la fallita Sport Italiae la partita fu vinta a tavolino.Migliaia i tifosi riuniti sotto alla curva nord dello stadio Meazza, dove tra circa un’ora dovrebbe passare il pullman dei nerazzurri, che oggi, alle 18, ospiteranno la Sampdoria. Per ...Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disattiva l’Ad Block oppure inserisci il nostro sito nella whitelist. Le prime fasi della tappa su Raisport Hd dalle 12.30 alle 14, poi ...