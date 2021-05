Masters 1000 Madrid, Matteo Berrettini: “Sto giocando bene, penso di poter vincere il torneo” (Di sabato 8 maggio 2021) Il torneo Mutua Madrid Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Madrid, in Spagna, ha visto ieri qualificarsi per le semifinali del tabellone principale del singolare maschile la testa di serie numero 8, Matteo Berrettini, che ha rimontato e battuto il cileno Cristian Garin. Così l’azzurro in conferenza stampa: “Non era un problema tecnico, ma di approccio, oggi ho provato a giocare fino all’ultimo punto, di questo sono fiero. Garin mi ha aiutato, ma io ho cambiato marcia. Con Ruud invece abbiamo fatto tante battaglie, sta giocando bene, ma sto giocando bene anche io. penso di poter vincere il ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) IlMutuaOpen 2021 di tennis, di categoria ATP, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Spagna, ha visto ieri qualificarsi per le semifinali del tabellone principale del singolare maschile la testa di serie numero 8,, che ha rimontato e battuto il cileno Cristian Garin. Così l’azzurro in conferenza stampa: “Non era un problema tecnico, ma di approccio, oggi ho provato a giocare fino all’ultimo punto, di questo sono fiero. Garin mi ha aiutato, ma io ho cambiato marcia. Con Ruud invece abbiamo fatto tante battaglie, sta, ma stoanche io.diil ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Matteo in semifinale! ?? Al Masters 1000 di Madrid Matteo Berrettini batte 5-7 6-3 6-0 Cristian Garin! RT e forza… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MADRID, BERRETTINI IN SEMIFINALE Battuto Garin in 3 set (5-7, 6-3, 6-0) #SkyTennis… - Coninews : BERRETTINI DA URLOOOOOO! ?? Battuto in rimonta il cileno Garin 5-7 6-3 6-0! @MattBerrettini è in semifinale al Mast… - mikeshamash : RT @GeorgeSpalluto: BERRETTINI!!!!! Rimonta Garin da 5-7 1-3 e vola semifinale a Madrid vincendo gli ultimi 11 game. E' la 2^ SF in un Mast… - errex2008 : RT @ItaliaTeam_it: Matteo in semifinale! ?? Al Masters 1000 di Madrid Matteo Berrettini batte 5-7 6-3 6-0 Cristian Garin! RT e forza Matte… -