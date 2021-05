Marco Masini: il 9 maggio un concerto unico in streaming per aiutare l’Ospedale Meyer di Bologna (Di sabato 8 maggio 2021) Tornare a fare musica dal vivo per ritrovarsi con i propri musicisti, far lavorare i tecnici e il guadagno donarlo alla Fondazione dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ecco il progetto che Marco Masini è venuto a raccontare lunedì scorso al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Ci siamo anche divertiti parecchio scherzando, ma anche facendo riflessioni serie sia sulla situazione della musica che del possibile futuro per concerti con il pubblico. Marco ha cantato tre canzoni, tra cui “T’innamorerai”, quella che lui ha detto di aver capito subito che sarebbe stato un grosso successo. Guarda in questo video allegato la sua partecipazione integrale al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, ma soprattutto acquista un biglietto del concerto. Lo puoi fare sul sito ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Tornare a fare musica dal vivo per ritrovarsi con i propri musicisti, far lavorare i tecnici e il guadagno donarlo alla Fondazione delpediatricodi Firenze. Ecco il progetto cheè venuto a raccontare lunedì scorso al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Ci siamo anche divertiti parecchio scherzando, ma anche facendo riflessioni serie sia sulla situazione della musica che del possibile futuro per concerti con il pubblico.ha cantato tre canzoni, tra cui “T’innamorerai”, quella che lui ha detto di aver capito subito che sarebbe stato un grosso successo. Guarda in questo video allegato la sua partecipazione integrale al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, ma soprattutto acquista un biglietto del. Lo puoi fare sul sito ...

