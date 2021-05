La rivolta dopo la riforma delle tasse, 24 morti e 379 'desaparecidos': in Colombia arriva la fame d'ossigeno (Di sabato 8 maggio 2021) Lo sciopero generale che da una dieci giorni tiene sotto scacco il governo Duque deflagra nei video che riprendono episodi di violenza: le ong denunciano purghe indiscriminate operate dalle forze ... Leggi su today (Di sabato 8 maggio 2021) Lo sciopero generale che da una dieci giorni tiene sotto scacco il governo Duque deflagra nei video che riprendono episodi di violenza: le ong denunciano purghe indiscriminate operate dalle forze ...

Advertising

Agricolturabio1 : RT @Today_it: La rivolta dopo la riforma delle tasse, 24 morti e 379 'desaparecidos': in Colombia arriva la fame d'ossigeno - PalermoToday : La rivolta dopo la riforma delle tasse, 24 morti e 379 'desaparecidos': in Colombia arriva la fame d'ossigeno… - romatoday : La rivolta dopo la riforma delle tasse, 24 morti e 379 'desaparecidos': in Colombia arriva la fame d'ossigeno… - Raindog2704 : RT @Today_it: La rivolta dopo la riforma delle tasse, 24 morti e 379 'desaparecidos': in Colombia arriva la fame d'ossigeno - Today_it : La rivolta dopo la riforma delle tasse, 24 morti e 379 'desaparecidos': in Colombia arriva la fame d'ossigeno… -