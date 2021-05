Internazionali d’Italia, tabellone da incubo per Jannik Sinner! Subito Humbert, poi Nadal, Ruud e Zverev… (Di sabato 8 maggio 2021) Jannik Sinner non è certamente aiutato dalla fortuna durante i sorteggi degli Slam o dei Masters 1000. Oggi si è tenuto quello degli Internazionali d’Italia e il cammino al Foro Italico per l’altoatesino è davvero un girone dell’inferno dantesco. L’esordio avverrà con il francese Ugo Humbert, numero 32 della classifica mondiale, avversario sicuramente ostico per l’azzurro. Il giovane transalpino ha raggiunto i quarti ad Estoril dove è stato poi sconfitto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre a Madrid è uscito all’esordio in un match combattuto contro Aslan Karatsev. Il favore del pronostico è ovviamente dalla parte di Sinner, ma l’altoatesino dovrà evitare i passaggi a vuoto visti contro Alexei Popiryn questa settimana. Al secondo turno ad aspettare Jannik ci sarà niente di meno che Rafael ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)Sinner non è certamente aiutato dalla fortuna durante i sorteggi degli Slam o dei Masters 1000. Oggi si è tenuto quello deglie il cammino al Foro Italico per l’altoatesino è davvero un girone dell’inferno dantesco. L’esordio avverrà con il francese Ugo, numero 32 della classifica mondiale, avversario sicuramente ostico per l’azzurro. Il giovane transalpino ha raggiunto i quarti ad Estoril dove è stato poi sconfitto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre a Madrid è uscito all’esordio in un match combattuto contro Aslan Karatsev. Il favore del pronostico è ovviamente dalla parte di Sinner, ma l’altoatesino dovrà evitare i passaggi a vuoto visti contro Alexei Popiryn questa settimana. Al secondo turno ad aspettareci sarà niente di meno che Rafael ...

