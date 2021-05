Giulia De Lellis esordisce alla conduzione di un nuovo reality show (Di sabato 8 maggio 2021) Finalmente i fan di Giulia De Lellis hanno una data: lunedì 7 giugno, in prima serata su Discovery Plus, esordirà un nuovo format condotto proprio dalla loro beniamina. Si tratta di “Love Island”, reality show che promette di essere molto simile – ma più piccante – a Temptation Island, con concorrenti giovani, single e alla ricerca dell’amore. A tal proposito, Giulia ha spiegato che visti i casini fatti da lei in amore, eviterà di dare consigli ai concorrenti, limitandosi a suggerire loro di viversi tutto fino in fondo, senza paura e senza rimpianti, come ha sempre fatto lei. Ma che tipo di conduttrice sarà Giulia? Lei ammette che l’emozione all’inizio potrà giocarle qualche brutto scherzo, ma poi cercherà di essere ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 maggio 2021) Finalmente i fan diDehanno una data: lunedì 7 giugno, in prima serata su Discovery Plus, esordirà unformat condotto proprio dloro beniamina. Si tratta di “Love Island”,che promette di essere molto simile – ma più piccante – a Temptation Island, con concorrenti giovani, single ericerca dell’amore. A tal proposito,ha spiegato che visti i casini fatti da lei in amore, eviterà di dare consigli ai concorrenti, limitandosi a suggerire loro di viversi tutto fino in fondo, senza paura e senza rimpianti, come ha sempre fatto lei. Ma che tipo di conduttrice sarà? Lei ammette che l’emozione all’inizio potrà giocarle qualche brutto scherzo, ma poi cercherà di essere ...

Advertising

tonia123_ : Ma solo a me non piace il fidanzato di Giulia de Lellis? Mado quanto ci stona accanto a lei - xsembrasemplice : io il pdf del libro di giulia de lellis non lo dimentico - IsaeChia : Giulia De Lellis, al via dal 7 giugno il suo #LoveIsland. E l’influencer dà qualche consiglio ai concorrenti… - combatp0p : andando sul profilo di giulia de lellis per sentirmi una delle persone più intelligenti al mondo - MatteoSelfinio : @MarziaRossi13 @IlContiAndrea Farà uscire un singolo con Giulia De Lellis -