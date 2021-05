Dati incoraggianti e riaperture graduali. Il piano di Draghi "per tornare a stare insieme" (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - "Io voglio riaprire, che le persone tornino fuori a lavorare, a stare insieme, a divertirsi. Ma bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si corre. I Dati sono incoraggianti". Il premier Mario Draghi è stato deciso nel rispondere a una domanda sulla possibilità di allargare le maglie sulle misure anti-covid, posta a margine del vertice europeo di Oporto. "Se l'andamento dovesse continuare in questa direzione la cabina di regia procederà ad altre aperture. L'importante è essere graduali ed essere prudenti. Aspettiamo la riapertura alla stagione turistica" per "riaprire, ma con la testa". Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - "Io voglio riaprire, che le persone tornino fuori a lavorare, a, a divertirsi. Ma bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si corre. Isono". Il premier Marioè stato deciso nel rispondere a una domanda sulla possibilità di allargare le maglie sulle misure anti-covid, posta a margine del vertice europeo di Oporto. "Se l'andamento dovesse continuare in questa direzione la cabina di regia procederà ad altre aperture. L'importante è essereed essere prudenti. Aspettiamo la riapertura alla stagione turistica" per "riaprire, ma con la testa".

