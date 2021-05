Advertising

Agenzia_Ansa : Il Covid affossa il terziario. Persi 1,5 milioni di posti di lavoro. #ANSA - TV7Benevento : Covid: Confcommercio, 'spostare coprifuoco poco rilevante, decisivo riaprire locali al chiuso'... - AnsaLombardia : Covid: Confcommercio, slittamento coprifuoco poco rilevante. Meglio riapertura locali al chiuso in sicurezza | #ANSA - ansa_lombardia : Covid: Confcommercio, slittamento coprifuoco poco rilevante - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid. Confcommercio Messina vuole date certe per ripartire e aiuti per il settore) è stato pub… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Confcommercio

Agenzia ANSA

... prima che scoppiasse la crisi del, quasi un milione di posti di lavoro andati in fumo. Ma ... quelli dei negozi non alimentari e dei servizi (turismo e altro), che secondohanno ...Il Presidente dellaSud Sardegna Alberto Bertolotti a Radio Casteddu: 'Come stanno reagendo le attività commerciali? È un po' come infierire sul corpo di un defunto e io oso avanzare una piccola nota ...Cominciare ad allentare il coprifuoco è importante, ma lo slittamento di un'ora o di due ore solo in parte riesce a dare una decisa spinta alla ripresa economica delle attività. (ANSA) ...Secondo l'organizzazione, il solo slittamento del coprifuoco porterebbe a una limitata crescita di ricavi Faro sul coprifuoco ancora in vigore, in tutta Italia, dalle 22 alle 5 indipendentemente dal " ...