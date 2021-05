Caso Pipitone | Anna Corona rompe il silenzio per la prima volta davanti le telecamere “Loro sono andati e sanno il perché”

(Di sabato 8 maggio 2021) Negli ultimi giorni ha fatto scalpore la notizia di una attenta ispezione dei RIS nella vecchia casa di, l’ex moglie del padre biologico della piccola scomparsa da Mazara del Vallo Denise, dopo una segnalazione circa una botola nel garage che avrebbe potuto celare qualche indizio sul passaggio della bambina. Ma se finora la signoranon aveva parlato, nelle ultime ore la donna ha deciso di dire la sua sulla questione, anche per cercare di scrollarsi di dosso la figura di rapitrice di bambini per gelosia che da anni si porta, assieme alla figlia Jessica Pulizzi, che ricordiamo è stata l’unica imputata al processo ma poi assolta per insufficienza di prove. L’intervista Così a Quarto Gradoha risposto alle domande dei giornalisti e ha ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso #denisepipitone - fanpage : La Procura di Marsala torna a indagare sul caso di #DenisePipitone - Agenzia_Ansa : La Procura di Marsala torna a indagare sul caso di Denise Pipitone, la bambina sparita da Mazara del Vallo l'1 sett… - CelaSilvia : @QuartoGrado Ieri sera ho seguito il programma sul caso di Denise PIpitone, di quel video spuntato di quella bambin… - marcoranieri72 : RT @fraversion: il caso Pipitone spinge Vita in diretta: record stagionale con 2.336.000 mila spettatori e il 21.1% di share. Bene Matano e… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Pipitone

Una lunga intervista a Anna Corona , un lungo sfogo in cui la ex moglie di Pietro Pulizzi , il papà di Denise, chiede a gran voce la verità suldella bambina scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo in seguito all'ispezione effettuata nella casa in cui viveva all'epoca la donna. 'Sono andati a ...Anna Corona, l'ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della piccola Denise, rompe il silenzio in un'intervista a 'Quarto Grado' in onda ieri sera su Rete 4. La donna è la mamma di ...Una lunga intervista a Anna Corona, un lungo sfogo in cui la ex moglie di Pietro Pulizzi, il papà di Denise Pipitone, chiede a gran voce la verità sul caso della bambina scomparsa ...La donna, dopo la scoperta di una botola nella casa dove viveva, si è lasciata andare a un duro sfogo a Quarto Grado, dove ha rivelato importanti novità sul caso ...