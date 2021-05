Caserta, continua il calo dei positivi attuali. Zero morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Zero morti nelle ultime 24 ore, e un calo dei positivi attuali che consolida un trend ormai chiaramente visibile da alcuni giorni. E’ quanto emerge dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, che dà conto di 207 nuovi contagi e di 252 nuovi guariti; due dati la cui differenza porta ad un calo dei positivi attuali nel Casertano, che si attestano a 6368 (45 in meno di ieri), lontano dunque dagli oltre settemila positivi (7006) del 3 maggio scorso. In meno di una settimana dunque, quasi 700 persone sono guarite, facendo calare il numero totale dei positivi sul territorio. Di rilievo è anche il numero ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti24 ore, e undeiche consolida un trend ormai chiaramente visibile da alcuni giorni. E’ quanto emerge dal report giornaliero dell’Asl di, che dà conto di 207 nuovi contagi e di 252 nuovi guariti; due dati la cui differenza porta ad undeinelno, che si attestano a 6368 (45 in meno di ieri), lontano dunque dagli oltre settemila(7006) del 3 maggio scorso. In meno di una settimana dunque, quasi 700 persone sono guarite, facendo calare il numero totale deisul territorio. Di rilievo è anche il numero ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Caserta, continua il calo dei #Positivi attuali. Zero morti nelle ultime 24 ore ** - ottopagine : Di Covid si continua a morire: proteggiamo genitori e nonni #Caserta - RemuneroSrl : ?? Continua la rassegna stampa... ? Con la firma del protocollo d'intesa il comune di Maddaloni potrà restituire AI… - Editoriali_AG : Continua con 11 candidati ufficiali il progetto del Partito Repubblicano Italiano in vista delle prossime elezioni… - casertaweb : Covid, in Campania continua a calare la curva dei contagi -