Calcio, Serie A 2021: l’Inter dilaga con la Sampdoria nell’anticipo della 35ma giornata (Di sabato 8 maggio 2021) L‘Inter non è sazia dello Scudetto e continua a vincere, inanellando il 14° successo consecutivo casalingo in campionato e avvicinandosi a quota 90 punti in classifica (ora è a 85) quando mancano tre turni al termine della stagione. I nerazzurri si sono imposti per 5-1 sulla Sampdoria in uno degli anticipi della 35ma giornata della Serie A 2020-2021 di Calcio maschile. La squadra di Antonio Conte parte forte e sblocca subito il risultato dopo 4? con il gol di Roberto Gagliardini, su assist di Young dalla fascia sinistra. I Campioni d’Italia continuano a spingere e trovano il raddoppio al 26? con Alexis Sanchez che non può sbagliare a tu per tu con Audero in seguito ad una splendida iniziativa individuale palla al piede di ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) L‘Inter non è sazia dello Scudetto e continua a vincere, inanellando il 14° successo consecutivo casalingo in campionato e avvicinandosi a quota 90 punti in classifica (ora è a 85) quando mancano tre turni al terminestagione. I nerazzurri si sono imposti per 5-1 sullain uno degli anticipiA 2020-dimaschile. La squadra di Antonio Conte parte forte e sblocca subito il risultato dopo 4? con il gol di Roberto Gagliardini, su assist di Young dalla fascia sinistra. I Campioni d’Italia continuano a spingere e trovano il raddoppio al 26? con Alexis Sanchez che non può sbagliare a tu per tu con Audero in seguito ad una splendida iniziativa individuale palla al piede di ...

Advertising

Gazzetta_it : Lukaku: 'Conte resta. Ibra vuol vincere per sé, io e CR7 per la squadra' @Inter - SkySport : Maria Marotta è il primo arbitro donna in Serie B: dirigerà Reggina-Frosinone - Gazzetta_it : Assembramento a San Siro: in 3.000 fanno festa all'#Inter #scudetto - BottazziPepito : @LucaMarelli72 Nuova formula della coppa Italia: via le squadre di serie C... De Zerbi muto... Il calcio di tutti e… - irfanhadinya : RT @SkySport: INTER-SAMPDORIA 5-1 Risultato finale ? ? #Gagliardini (4') ? #Sanchez (26') ? #Keita (35') ? #Sanchez (36') ? #Pinamonti (61'… -