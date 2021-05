Achille Lauro prima va ospite a Felicissima Sera e poi scrive sui social: “Mi hanno umiliato” (Di sabato 8 maggio 2021) Achille Lauro è un giovane artista molto apprezzato ma spesso anche sottoposto a numerose critiche. Qualche settimana fa è stato ospite della trasmissione televisiva di Canale 5 Felicissima Sera condotta dal duo comico Pio e Amedeo. Nel corso di tale ospitata si è esibito con la sua musica ma si è anche prestato al gioco offrendo al pubblico presente e ai telespettatori a casa momenti di risate e divertimento. Dopo l’ospitata in tv però il cantante si è lasciato andare ad un lungo e duro sfogo su Instagram. Achille Lauro ospite di Felicissima Sera Diversi sono stati gli ospiti che nel corso delle settimane si sono succeduti nelle puntate di Felicissima Sera, varietà televisivo ... Leggi su baritalianews (Di sabato 8 maggio 2021)è un giovane artista molto apprezzato ma spesso anche sottoposto a numerose critiche. Qualche settimana fa è statodella trasmissione televisiva di Canale 5condotta dal duo comico Pio e Amedeo. Nel corso di tale ospitata si è esibito con la sua musica ma si è anche prestato al gioco offrendo al pubblico presente e ai telespettatori a casa momenti di risate e divertimento. Dopo l’ospitata in tv però il cantante si è lasciato andare ad un lungo e duro sfogo su Instagram.diDiversi sono stati gli ospiti che nel corso delle settimane si sono succeduti nelle puntate di, varietà televisivo ...

Advertising

sheeranobs_ : L'unica cosa che mi è rimasto del gf è il fatto che ogni volta che sento la versione di achille lauro di sweet dreams penso a quella fancam - imaspookykid : RT @80sBVLGARI: Ascoltare Achille Lauro be like: - amore_grammi1 : RT @80sBVLGARI: Ascoltare Achille Lauro be like: - ideadestra_ : ORMAI SIAMO ALLE COMICHE-GLI ESTREMISTI DEL POLITICALLY CORRECT ACCUSANO ACHILLE LAURO DI OMOFOBIA.. - infoitcultura : Achille Lauro si difende dalle accuse di omofobia -