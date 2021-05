Ue | Von der Leyen cita Gattopardo | ‘tutto cambi perché tutto resti’**

(Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) – “Il mondo staando e anche noi dobbiamoare. Come ha detto il celebre Tomasi di Lampedusa neldeveareresti come prima”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der, in un passaggio del suo discorso introduttivo del Summit sociale di Porto. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - Agenzia_Ansa : Von der Leyen, l'Italia aveva ragione sull'intervento della Ue sul Covid. La presidente della Commissione nel disco… - eziomauro : Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid. Pronti a discutere sul copyright sui vaccini'… - zazoomblog : Vertice Ue a Porto von der Leyen cita il Gattopardo: Tutto deve cambiare - #Vertice #Porto #Leyen #Gattopardo: - fisco24_info : Von der Leyen, dopo Don Milani cita anche il Gattopardo: 'Tutto deve cambiare perché tutto resti come prima', ha de… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ue Von

Anche la presidente della CommissioneUrsulader Leyen si è detta disponibile a "discutere" della proposta, ma in Europa non tutti gli Stati membri sono d'accordo. In particolare pesa l'...Oporto, 07 mag 16:03 - L'incertezza non è finita e la ripresa è ancora a una fase iniziale. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursulader...Il Next Generation Eu è "il più grande piano di investimenti dal Piano Marshall" e tutti hanno l'enorme responsabilità di fare sì ...Porto, 7 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo un'enorme responsabilità, tutti abbiamo un ruolo affinché la ripresa" dopo la pandemia "sia reale". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Le ...