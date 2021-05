Superlega, la Uefa reintegra 9 club: 'Juve, Real e Barça deferiti a organi competenti' (Di venerdì 7 maggio 2021) La Uefa ha comunicato le misure di reintegrazione per i nove club che si sono sfilati dalla Superlega (Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 maggio 2021) Laha comunicato le misure dizione per i noveche si sono sfilati dalla(Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e ...

forumJuventus : Superlega: 'Non c'è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee' ??? - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: La SuperLega è adesso ufficialmente sciolta. La Uefa ha ottenuto che i 9 club uscenti sottoponessero u… - Agenzia_Ansa : Superlega a Uefa: 'Non si possono escludere i club dalla Champions' #ANSA - Jorgeg99 : RT @TuttoMercatoWeb: Superlega, UEFA reintegra 9 club. Ceferin: 'Juve, Real e Barça deferite agli organi competenti' - LukeFenek : RT @AntoVitiello: Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona -