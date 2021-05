Il Covid arretra ancora | 207 morti | calano i ricoveri e il tasso di positività

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dati in miglioramento: nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 10.554 nuovi casi di coronavirus a fronte di 328.612 tamponi effettuati (mercoledì erano stati segnalati 11.807 casi su 324.640 ...

outstream Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 506.877 dosi di vaccini anti -. La popolazione immunizzata sale così all'11,42% del totale, con il 26,82% che ha ricevuto almeno ...Quasi chiuso il gap con il periodo pre -: solo 50 le entrate al valoro in meno rispetto a ...di 3 punti, dal 13% di aprile al 10% di maggio, il plafond di domande al lavoro riservato ai ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 10.554 nuovi casi di coronavirus a fronte di 328.612 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 3,2%, in calo rispetto al 3,6% del giorno precedente ...Il tasso di positività arretra ancora e si ferma al 7,4%. Nel nuovo bollettino, si registrano 870 casi positivi, emersi dopo 11.686 test: 221 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 100 nel ...