Firenze: procura chiede processo per genitori di Renzi e sorella. L'accusa: reati fiscali

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio dei genitori di Matteo Renzi, il padre Tiziano e la mamma Laura Bovoli, e di sua sorella Matilde. L'accusa: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele. Tiziano Renzi e Laura Bovoli figurano amministratore di fatto e legale rappresentante dalla società di famiglia Eventi 6 srl. Per gli stessi reati è stato chiesto il processo per Matilde Renzi

