Diego, morto a 6 anni a causa di un'emorragia cerebrale: la famiglia dona gli organi (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è sentito male a causa di un'emorragia cerebrale e purtroppo alla fine non ce l'ha fatta. Diego Carpanese è morto a soli 6 anni. Il bambino non aveva patologie pregresse e stava in salute, ma ha ...

