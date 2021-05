Crollo demografico | per avere più nascite bisogna progettare un futuro di speranza

(Di venerdì 7 maggio 2021) di Marcello Cecconi Non è che l'Italia, negli ultimi decenni, abbia mai brillato in fatto di natalità ma i dati Istat del 2020 sono impietosi. Se solo dieci anni fa il rapporto decessi/nati era di 100/...

L'inverno, con la denatalità, dopo la scomparsa dei bambini, ci sta lentamente, ma inevitabilmente, regalando anche la morte dei paesi. E le ragioni deldelle nascite non sono, se ...Papa Francesco lo ha definito "l'inverno". Un inverno destinato a durare. Anzi ad ... Le impensabili conseguenze deldelle nascite". Editore Mondadori . Come finirà in Italia? Il ...Siamo un Paese a nascite sottozero: a breve ci rimpiccioliremo, perdendo potenzialità di sviluppo economico e vitalità sociale. Questa è la conferma che la nuova, grande questione sociale dell’Italia ...L’incertezza del lockdown dell’aprile 2020 ha fatto precipitare i nati del gennaio scorso del 14%. Fra le ultime per fecondità nel mondo e in Europa, l’Italia alle prese con un problema molto serio ...