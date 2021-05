Covid: in provincia Milano 582 casi, in città 199 (Di venerdì 7 maggio 2021) Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Milano e la sua provincia contano 582 nuovi casi di Covid19, in città sono 199. A Brescia ci sono 224 nuovi casi, a Bergamo 130. I contagi a Como sono 136; a Monza 160, a Varese 176. Sotto i cento a Cremona (61), Lecco (55), Lodi (18), Mantova (78), Pavia (66), Sondrio (42). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021), 7 mag. (Adnkronos) -e la suacontano 582 nuovidi19, insono 199. A Brescia ci sono 224 nuovi, a Bergamo 130. I contagi a Como sono 136; a Monza 160, a Varese 176. Sotto i cento a Cremona (61), Lecco (55), Lodi (18), Mantova (78), Pavia (66), Sondrio (42).

