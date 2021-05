Zingaretti sabato si vaccina | non si candida Ma il suo nome per Roma prende quota

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa faràNicola? Si vaccinerà con AstraZeneca. Punto. Dalla Pisana tagliano corto sulle scelte immediate del governatore: nonostante il fortissimo pressing nei suoi confronti,non “dirotta” sul Campidoglio. Almeno per il momento. La situazione, tuttavia, è in accelerazione. Sullo sfondo ci sono i movimenti per un accordo politico a tutto tondo (magari esteso a Napoli) con i Cinquestelle – la cui tumultuosa “fase di transizione” non aiuta – che “depotenzi” politicamente la competizione con Virginia Raggi e soprattutto blindi l’alleanza giallorossa nella giunta regionale, evitandone una prematura caduta. Un punto politico grosso come una casa, che si declina in un obiettivo concreto: distanziare il voto delle comunali da quello per le regionali, spostando il secondo a dicembre o addirittura a febbraio 2022. ...