Vanessa Incontrada protagonista su Canale 5 in “Fosca Innocenti”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sono partite le riprese di una nuova serie Tv prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset. Rivestirà il ruolo dellanei panni di un vice questore a capo di squadra investigativa al femminile Banijay Studios Italy, società di produzione guidata dal CEO Paolo Bassetti e dall’Head of Drama Massimo Del Frate, conferma l’inizio delle riprese della nuova serie televisiva “” (titolo internazionale “– A Tuscan policewoman”) per Mediaset, che segna il grande ritorno disu5. Il primo ciak a Roma, a fine aprile. Successivamente, il set si sposterà ad Arezzo, ambientazione della serie. Si tratta di una serie dove il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza della commedia ...

... che segna il grande ritorno disu Canale 5. I primi ciak sono stati battuti a Roma, a fine aprile. A partire da giugno e per tutto il mese di luglio, il set si sposterà ad Arezzo, ...torna sul set per una fiction tv che andrà in onda su Mediaset. Sono infatti iniziate le riprese di 'Fosca Innocenti', prodotta da Banijay Studios Italy per il Biscione. La ...Vanessa Incontrada nella serie TV Fosca Innocenti girata ad Arezzo: news, trama e anticipazioni puntate, cast e data di uscita.Vanessa Incontrada è la protagonista della nuova fiction, una serie poliziesca romantica, che ci terrà col fiato sospeso.