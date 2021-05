Oroscopo di Paolo Fox | 7 maggio 2021 | le previsioni segno per segno

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021)Fox 7. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 7Fox 7: leAriete. In amore cerca di fare piazza pulita dei vecchi pregiudizi. Sul lavoro invece possiamo dire che sei in una fase di recupero: è finita la fase negativa che ti ha accompagnato nel 2020, stai riacquistando forza. Toro. Il sole nelfornisce alle coppie una grande creatività mentre Urano ti supporta nelle scelte più impegnative e difficili. Lavorativamente parlando è difficile capire esattamente cosa stia ...