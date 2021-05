Noi, I Ragazzi dello Zoo di Berlino: su Amazon rivive il rivoluzionario bestseller a tutto droga e sess0 (Di giovedì 6 maggio 2021) Noi, I Ragazzi dello Zoo di Berlino Il best seller che ha sconvolto più di una generazione diventa una serie tv. Domani su Amazon Prime Video arriva Noi, i Ragazzi dello zoo di Berlino, produzione tedesca in otto episodi che reinterpreta il libro del 1978. Noi, i Ragazzi dello zoo di Berlino segue la storia di sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi) Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Noi, IZoo diIl best seller che ha sconvolto più di una generazione diventa una serie tv. Domani suPrime Video arriva Noi, izoo di, produzione tedesca in otto episodi che reinterpreta il libro del 1978. Noi, izoo disegue la storia di sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi) Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e ...

