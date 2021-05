Maturità | il costituzionalista Marini | “con cv studente c’è rischio effetti classisti”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Il curriculum vitae delloche quest’anno debutterà all’esame di Stato del secondo ciclo “rischia di produrre”. La legge delega 107 del 2015, disciplinata dal decreto legislativo 62 del 2017, ed operativa dal 2 aprile 2021 per decreto ministeriale, (preannunciato nel settembre 2020) , “non ha previsto né un termine per l’adozione del decreto, né una disciplina transitoria introduttiva delle necessarie provvidenze che avrebbero consentito a tutti, cioè ai capaci e meritevoli, di incrementare il cv”. Ne parla con l’Adnkronos ilFrancesco Saverio, professore ordinario di ‘Istituzioni di Diritto pubblico’ all’Università di Roma, Tor Vergata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

