LIVE Venezia-Schio 61-57 | Finale A1 basket femminile in DIRETTA | la Reyer risponde agli attacchi ospiti a 5? dalla fine

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-57 Tripla di Pan evola a +9! 63-57 Canestro di Howard e le padrone di casa provano a chiuderla 61-57 Canestro di Bestagno e riallunga59-57 Uno su due ai liberi per Bestagno 58-57 Canestro di Keys e match che resta perfettamente in equilibrio 58-55 Canestro di Howard 56-55 Ancora Gruda a canestro 56-53 Due su sue ai liberi per Bestagno 54-53 Due su due ai liberi per Gruda che nel primo minuto sta facendo tutto in campo 54-51 Canestro di Gruda etorna subito a -3 Si chiude il terzo quarto eriesce, seppur soffrendo, a mantenere un buon vantaggio. 54-49 Canestro di Pan ereagisce alla rimonta 52-49 Canestro di Petronyte che tiene a distanza50-49 Ancora a canestro ...