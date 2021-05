La Superlega si difende | «La UEFA non può escludere club dalla Champions»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Fonti vicine alladichiarano, come riportato dall’Ansa, che lanon puònessunLeague Nella serata di ieri, ESPN ha lanciato la bomba: iche hanno dato vita alla, in particolare Juventus e Real Madrid che non hanno ancora fatto pubblica ammenda, saranno esclusi per due anniLeague. A smentire questa voce però, attaccando la, sono stati fonti vicine allache hanno dichiarato all’Ansa: «Non c’è possibilità di esclusione deidalle competizioni europee, c’è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente. Le persone nei comitati disciplinari...

Advertising

sscalcionapoli1 : Marotta difende la Superlega: 'Nata con tempi sbagliati, ma calcio va rimodellato o sarà default' #Superlega - infoitinterno : Marotta difende la Superlega: 'Nata con tempi sbagliati, ma calcio va rimodellato o sarà default' - SiamoPartenopei : Calderon attacca Perez: 'Sapete perché difende la Superlega? Mai successo prima' - SiamoPartenopei : Calderon attacca Florentino Perez: 'Difende la Superlega perché ha un disperato bisogno di soldi!' -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega difende

Calcio News 24

...meglio di quello dello spettacolo perché " sostiene " ha criticato il tentativo della(si ... In serata arriva anche la reazione della Rai, che sidall'accusa di censura: "Rai 3 e la ...Concertone, Fedez attacca Rai, Lega eDDL Zan: "Per il Parlamento più importante votare il reintegro del Vitalizio a Formigoni". ... Quindi caro Mario come si è esposto in merito alla...Fonti vicine alla Superlega dichiarano, come riportato dall’Ansa, che la UEFA non può escludere nessun club dalla Champions League Nella serata di ieri, ESPN ha lanciato la bomba: i club che hanno dat ...L'UEFA vuole usare il pugno duro contro la Juventus e altri due club della SuperLega, ma Ceferin deve stare molto attento ...