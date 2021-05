Kim Kardashian | problemi con una statua rubata in Italia | intervengono i Carabinieri

Leggi su biccy

(Di giovedì 6 maggio 2021) Altro giro, altro dramma per Kim. Questa volta non c’entra l’ex Kanye West e nemmeno le sorelle, ma lo Statono! Un’antica scultura romana sta creando seriealla prezzemolina americana. Descritta nei documenti di importazione come “Frammento dell’Atena Samia di Mirone, Calcare, Romana, primo-secondo secolo d.C.”, laè stata trovata ine trafugata anni dopo, nel 2016. Il reperto è arrivato nel porto di Los Angeles e stando ai documenti del tribunale esaminati dall’agenzia di stampa Afp, Kimemergerebbe come importatrice. Pare infatti che un famoso mercante d’arte sia stato incaricato di dare alcuni tocchi finali ad una villa della star americana ad Hollywood. L’uomo secondo le ricostruzioni avrebbe fatto arrivare la ...