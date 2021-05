Incontro Renzi – Mancini, il caso finisce al Copasir: audizione del capo del Dis Vecchione (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Incontro tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini finisce al Copasir. La prossima settimana il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti audirà Gennaro Vecchione. L’oggetto dell’audizione sarà proprio il colloquio – ripreso casualmente da una persona presente – avvenuto in un autogrill tra l’ex premier e leader di Italia Viva e Mancini, che è il dirigente dello stesso Dis, documentato da un servizio di ‘Report‘. La decisione è stata presa dal Comitato al termine della riunione di oggi. L’audizione di Vecchione, dice il presidente del Copasir Raffaele Volpi, servirà a fornire all’organismo di controllo sui servizi una “valutazione di tali vicende, limitatamente ai profili di propria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) L’tra Matteoe lo 007 Marcoal. La prossima settimana il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti audirà Gennaro. L’oggetto dell’sarà proprio il colloquio – ripreso casualmente da una persona presente – avvenuto in un autogrill tra l’ex premier e leader di Italia Viva e, che è il dirigente dello stesso Dis, documentato da un servizio di ‘Report‘. La decisione è stata presa dal Comitato al termine della riunione di oggi. L’di, dice il presidente delRaffaele Volpi, servirà a fornire all’organismo di controllo sui servizi una “valutazione di tali vicende, limitatamente ai profili di propria ...

Advertising

reportrai3 : REPORT, L'INCONTRO TRA RENZI E MANCINI FINISCE STASERA IN VIGILANZA RAI. ?? - fattoquotidiano : PARLA REPORT Sigfrido Ranucci si gode il 12,3% di share dell’ultima puntata di Report ma Matteo Renzi non ha gradi… - ilriformista : Tutto quello che non torna del servizio di @reportrai3 su @matteorenzi e l’incontro con lo 007 Mancini (di… - patriziadegioia : RT @mariamacina: Report ormai fa spesso dossieraggio. Nessuno può credere nel filmato casuale dell’incontro di Renzi, come a suo tempo non… - BonaMassimo : @CesareSalvioni @Walter32099227 @sibilla75 Lei mette insieme cose diverse Esiste anche la cultura del sospetto E'… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Renzi [Il caso] Rai Tre rischia di finire in tribunale per il Concertone e per la trasmissione Report ...nell'occasione si sarebbe affrontato anche il caso di Report e della puntata di lunedì sera che ha mandato in onda un video di non chiara provenienza in cui si documenta l'incontro tra Matteo Renzi e ...

Renzi e Mancini, galeotto fu il cagotto Una spy story tra servizi segreti e servizi igienici. La fantastica versione di Report sull'origine del video dell'incontro tra l'ex presidente del Consiglio e lo 007: merito di una ...

Incontro Renzi-007, Fratelli d’Italia: “Ai tempi del governo Conte Italia viva parlava sempre di… Il Fatto Quotidiano Renzi, lo 007 e l’incontro filmato in autogrill Renzi anticipa la rivelazione sulla presenza di un video: « Mancini è uno dei dirigenti dei servizi segreti con cui ho avuto incontri riservati. Incontrare uomini dei Servizi segreti mi sembra assolut ...

Rai e caso Fedez – La rassegna del 6 maggio Il direttore di Rai Tre, Franco di Mare, in Vigilanza si difende e l’ad Salini finsce sulla graticola – riportano Stampa e tutti i giornali -. Di Mare non ha dubbi e, ricostruendo l’accaduto, attacca: ...

...nell'occasione si sarebbe affrontato anche il caso di Report e della puntata di lunedì sera che ha mandato in onda un video di non chiara provenienza in cui si documenta l'tra Matteoe ...Una spy story tra servizi segreti e servizi igienici. La fantastica versione di Report sull'origine del video dell'tra l'ex presidente del Consiglio e lo 007: merito di una ...Renzi anticipa la rivelazione sulla presenza di un video: « Mancini è uno dei dirigenti dei servizi segreti con cui ho avuto incontri riservati. Incontrare uomini dei Servizi segreti mi sembra assolut ...Il direttore di Rai Tre, Franco di Mare, in Vigilanza si difende e l’ad Salini finsce sulla graticola – riportano Stampa e tutti i giornali -. Di Mare non ha dubbi e, ricostruendo l’accaduto, attacca: ...