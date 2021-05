Il Papa gela i razzisti sui migranti e non solo | ' Il futuro delle nostre società è a colori'

(Di giovedì 6 maggio 2021)Francesco, in onore della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (26 settembre), ha scritto un messaggio di speranza auspicando ad unmigliore e colorato, "arricchito dalla ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Papa gela

quotidianodigela.it

Francesco, in onore della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (26 settembre), ha scritto un messaggio di speranza auspicando ad un futuro migliore e colorato, "arricchito dalla ...Francesco Renga, disastro su Rai 1: Amadeus infierisce, la battuta con cui loPapa Francesco, in onore della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (26 settembre), ha scritto un messaggio di speranza auspicando ad un futuro migliore e colorato, "arricchito dalla diversi ...Sta per arrivare davvero la primavera, secondo le previsione meteo, ma attenzione: una delle mete più ambite dagli escursionisti della... Scopri di più ...