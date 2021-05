Gianluca Gazzoli | “Davide Astori è morto per quello che ho io Avrebbero dovuto installargli un defibrillatore come il mio”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Una vita al massimo e di corsa, proprioil suo cuore che però ha fatto i capricci per la prima volta quando aveva 15 anni. Aritmie ventricolari di grave entità che gli facevano ‘esplodere il petto’ quando faceva si sforzava. Accade che il cuore raggiunge un numero elevatissimo di battiti al secondo fino a fermarsi completamente, per poi riprendere dopo pochi istanti. Una situazione che allo stremo può portare alla morte. Unica soluzione possibile impiantare nel petto unche con delle scariche elettriche riporta il cuore al ritmo giusto, ogni volta che si verifica una accelerazione impazzita.racconta la sua vita nel libro “Scosse” del quale oggi ha parlato a Programma, il talk condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti su FQMagazine. “Molte di queste storie sono legate allo sport e ...

Lo speaker radiofonico, ospite a Verissimo, ha rilasciato sconcertanti rivelazioni sulla grave patologia: 'Potevo morire' Ospite della puntata di Verissimo del 24 aprile, è stato ... Per 17 anni ha nascosto di avere una grave malattia cardiaca: oggi, noto conduttore radiofonico e televisivo, fa questa importante rivelazione nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5.