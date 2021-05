F1 GP Barcellona Spagna 2021, Hamilton: “Quest’anno battaglia ravvicinata. Conteranno piccoli errori e affidabilità” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Quest’anno c’è una delle battaglie più ravvicinate da molto tempo. Max sta guidando bene. Ha un’auto e un team da titolo e può farcela se loro faranno quello che devono e noi no”. Così Lewis Hamilton su Max Verstappen, alla vigilia del GP di Spagna 2021 a Barcellona di F1. “Penso che l’esperienza aiuterà”, prosegue il pilota della Mercedes. “Alla fine i piccoli errori e l’affidabilità giocheranno un ruolo importante. Anche i punti in più per i giri più veloci saranno importanti. So di cosa è capace la mia squadra. I test non erano buoni. Abbiamo fatto meglio durante il fine settimana, ma possiamo migliorare. Non dobbiamo fare affidamento sugli errori degli altri. Abbiamo una buona macchina, ma ha i suoi punti deboli. Ci stiamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “c’è una delle battaglie più ravvicinate da molto tempo. Max sta guidando bene. Ha un’auto e un team da titolo e può farcela se loro faranno quello che devono e noi no”. Così Lewissu Max Verstappen, alla vigilia del GP didi F1. “Penso che l’esperienza aiuterà”, prosegue il pilota della Mercedes. “Alla fine ie l’giocheranno un ruolo importante. Anche i punti in più per i giri più veloci saranno importanti. So di cosa è capace la mia squadra. I test non erano buoni. Abbiamo fatto meglio durante il fine settimana, ma possiamo migliorare. Non dobbiamo fare affidamento suglidegli altri. Abbiamo una buona macchina, ma ha i suoi punti deboli. Ci stiamo ...

