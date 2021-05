Covid | Putin | ' Sosteniamo l' idea del libero accesso ai vaccini'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Putin

La Russia è 'pronta a sostenere l'idea di eliminare la protezione dei brevetti dai vaccini contro il coronavirus'. Lo ha detto Vladimir, citato dall'agenzia di stampa Interfax. La possibile revoca della proprietà intellettuale è una misura condivisa dagli Usa e dalla Ue per poter accelerare la produzione delle dosi nel mondo.Lo ha detto Vladimir, citato da Interfax. Da parte sua, il segretario generale dell'Onu ...degli Usa" alla revoca delle protezioni della proprietà intellettuale per i vaccini anti -. Ciò "...La Russia è "pronta a sostenere l'idea di eliminare la protezione dei brevetti dai vaccini contro il coronavirus". Lo ha detto Vladimir Putin, citato dall'agenzia di stampa Interfax. La possibile revo ...Il vaccino monodose russo contro il Covid-19 Sputnik Light in futuro potrà essere utilizzato su malati che hanno contratto la malattia ...