Citizen Penn: il documentario su Discovery+ in streaming da oggi (Di giovedì 6 maggio 2021) Sbarca oggi in esclusiva su Discovery Plus in contemporanea con gli USA Citizen Penn, il documentario che segue Sean Penn dal terremoto di Haiti 2010 fino al Covid-19. Citizen Penn, l'attesissimo documentario firmato dal regista Don Hardy che ha seguito gli sforzi umanitari dell'attivista Sean Penn e di un team di volontari nella grande impresa di organizzare aiuti concreti agli haitiani a seguito del disastroso terremoto del 2010, approda da oggi in streaming su discovery + in contemporanea con gli States. A firmare la colonna sonora originale è Linda Perry, insieme al brano originale 'Eden: To Find Love', scritto in collaborazione con Bono Vox ed eseguito dallo stesso frontman degli U2.

