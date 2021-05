Chivasso: Torteria aperta contro le norme Covid, locale sequestrato (Di giovedì 6 maggio 2021) Numerose le violazioni che hanno portato al sequestro preventivo della Torteria di Chivasso. A disporre il provvedimento è stato il Tribunale di Ivrea in seguito alle segnalazioni ricevute. Il locale era rimasto aperto contro le norme Covid. Sequestro Torteria di Chivasso, un atto doveroso Violazioni ripetute nel tempo e più volte comunicate alle forze dell’ordine quelle avvenute nel locale in via Orti. Un comportamento che ha favorito condizioni di potenziale rischio per la salute pubblica. Come riporta Torino Oggi.it, la Prefettura si è espressa così sulla vicenda: “Gli interventi sanzionatori di tali condotte, ora sottoposte al vaglio anche in sede penale, oltre ad assicurare il rispetto della legalità costituiscono un atto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Numerose le violazioni che hanno portato al sequestro preventivo delladi. A disporre il provvedimento è stato il Tribunale di Ivrea in seguito alle segnalazioni ricevute. Ilera rimasto apertole. Sequestrodi, un atto doveroso Violazioni ripetute nel tempo e più volte comunicate alle forze dell’ordine quelle avvenute nelin via Orti. Un comportamento che ha favorito condizioni di potenziale rischio per la salute pubblica. Come riporta Torino Oggi.it, la Prefettura si è espressa così sulla vicenda: “Gli interventi sanzionatori di tali condotte, ora sottoposte al vaglio anche in sede penale, oltre ad assicurare il rispetto della legalità costituiscono un atto ...

Advertising

iezed : RT @ShardanFreeMan: Non avete vissuto il #Nazismo o il #Comunismo. Sicuri? #Torteria #Chivasso #RosannaSpatari #Dittatura #Gestapo https… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #torino, aperitivi negazionisti dentro alla torteria di Chivasso: sequestrato il locale - TwittinLor : RT @giusmansi: Assalto di forze dell’ordine per porre sotto sequestro la torteria di Chivasso. Il provvedimento, già visto da avvocati, è p… - lo_spiffero : Finita sotto sequestro la Torteria di Chivasso che si ribellava alle restrizioni per il #Covid - razorblack66 : RT @giusmansi: Quanti parlamentari, si stanno precipitando, davanti alla Torteria di Chivasso, per porre fine a sopprusi anticostituzionali… -

Ultime Notizie dalla rete : Chivasso Torteria Mancato rispetto delle norme anti - Covid: chiusa 'La Torteria' di Chivasso Nella mattinata di oggi le forze di polizia sono intervenute a Chivasso per procedere alla chiusura dell'esercizio noto come 'La Torteria' in esecuzione del decreto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria. Il provvedimento è stato disposto dal G. I. P. ...

Covid: aperitivi negazionisti, sigilli a Torteria Chivasso Carabinieri, polizia e vigili urbani hanno posto sotto sequestro questa mattina la Torteria di via Orti, a Chivasso, sede nelle ultime settimane di numerosi aperitivi negazionisti e di continue violazioni alle norme anti Covid. Il sequestro è scattato su richiesta della Procura di ...

I carabinieri chiudono la Torteria ribelle di Chivasso La Stampa La protesta davanti ai poliziotti a sostegno della titolare della Torteria di Chivasso Mentre le forze dell’ordine di Chivasso eseguivano l’ordinanza di sequestro preventivo del sequestro della Torteria, i sostenitori della titolare Rosanna Spatari hanno protestato davanti ai poliziotti ...

Torino, aperitivi dei negazionisti dentro alla torteria di Chivasso: sequestrato il locale Più di 150 multe e centinaia di violazioni delle norme anti Covid. Ma ora arriva il sequestro del locale per la Torteria di via Orti, a Chivasso, provincia di Torino, da tempo ...

Nella mattinata di oggi le forze di polizia sono intervenute aper procedere alla chiusura dell'esercizio noto come 'La' in esecuzione del decreto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria. Il provvedimento è stato disposto dal G. I. P. ...Carabinieri, polizia e vigili urbani hanno posto sotto sequestro questa mattina ladi via Orti, a, sede nelle ultime settimane di numerosi aperitivi negazionisti e di continue violazioni alle norme anti Covid. Il sequestro è scattato su richiesta della Procura di ...Mentre le forze dell’ordine di Chivasso eseguivano l’ordinanza di sequestro preventivo del sequestro della Torteria, i sostenitori della titolare Rosanna Spatari hanno protestato davanti ai poliziotti ...Più di 150 multe e centinaia di violazioni delle norme anti Covid. Ma ora arriva il sequestro del locale per la Torteria di via Orti, a Chivasso, provincia di Torino, da tempo ...