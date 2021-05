Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi | ecco perchè non sono più amiche

(Di giovedì 6 maggio 2021)ha rivelato a Tommaso Zorzi perché lei enonpiù: tutto è iniziato da quando l'ex gieffina si è fidanzata con Francesco Monte.ha finalmente spiegatolei enonpiù, e solo in parte c'entra Francesco Monte. La rivelazione è stata fatta dalla fidanzata di Ignazio Moser a Tommaso Zorzi nel corso del talk show Il Punto Z su Mediaset Play Infinity. Dopo che Ignazio Moser ha deciso di partecipare a L'isola dei famosi 2021,è stata arruolata tra gli ospiti fissi in studio per sostenere il suo compagno. Ieri la modella argentina è ...

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

(Aggiornamento di Anna Montesano) Cecilia Rodriguez/ "Ho chiuso con Giulia Salemi per Francesco Monte e Andrea Iannone" Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi? Brutte notizie per i fan di quello ...