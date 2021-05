Cambiano i colori delle regioni, Sardegna verso la zona gialla (Di giovedì 6 maggio 2021) (Visited 653 times, 653 visits today) Notizie Simili: Posti letto e tasso di contagi, i motivi per cui la… Dopo la zona arancione, le speranze per la Sardegna… Scuole, spostamenti e ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 6 maggio 2021) (Visited 653 times, 653 visits today) Notizie Simili: Posti letto e tasso di contagi, i motivi per cui la… Dopo laarancione, le speranze per la… Scuole, spostamenti e ...

Advertising

sole24ore : #Covid , come cambiano i colori nelle regioni. #Puglia verso il giallo, #Valled’Aosta torna in arancione:… - rsbk042 : RT @sole24ore: #Covid , come cambiano i colori nelle regioni. #Puglia verso il giallo, #Valled’Aosta torna in arancione: - infoitinterno : Come cambiano i colori nelle regioni: Puglia verso il giallo, Valle d’Aosta torna in arancione - infoitinterno : Cambiano i colori delle Regioni: Puglia verso la zona gialla - infoitinterno : Sardegna, verso la zona gialla, cambiano i colori delle zone -