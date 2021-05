Calcio | Baggio | “Sorprendente l’affetto dei tifosi | triste il calcio senza di loro”

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Stare a contatto con la natura è la cosa più bella, faccio piccoli lavori che mi danno grandi soddisfazioni, mi accontento delle piccole cose che alla fine sono le più belle e le più grandi”. Queste le parole di Roberto, che si gode la tranquillità della vita lontana dal, dopo il ritiro avvenuto nel 2004. Nonostante i molti anni passati, però, è ancora al centro dei ricordi dei, che lo sommergono ancora di lettere e messaggi pieni di affetto: “È una cosa bellissima”, spiega in un’intervista rilasciata a “Il Venerdì”, in uscita domani con Repubblica, “tutto questo affetto dal momento che sono passati tanti anni da quando giocavo. Non so, forse la gente apprezza di me la semplicità che mi ha sempre contraddistinto”. Inevitabile poi un commento sull’ultimo anno e mezzo, ...

Il 'Venerdì' in edicola domani dedica la copertina al 'Divin Codino', protagonista di un film su Netflix dal 26 maggio. Il campione, lontano dai campi da 17 anni, si racconta. Punto di partenza: 'non sembra più esserci posto per Roberto nel calcio italiano. Non che l'ex 'Divin Codino' faccia molto per cercarlo, avendo mantenuto anche da ex giocatore quel carattere schivo che lo ha ... Uno dei miti del calcio italiano si è confessato a 'La Repubblica': Vedere partite senza tifosi mette tristezza. In una bella intervista a Repubblica, in edicola domani nel magazine Venerdì, il Divin Codino racconta la sua quotidianità, ma non solo ...