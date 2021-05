Vaccino ai giovani, Cauda: “Immunizzare anche bimbi sotto i 12 anni” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Vaccinare contro il Covid anche gli adolescenti “dai 12 ai 16 anni”, non appena le autorità regolatorie internazionali avranno approvato le iniezioni-scudo per questa fascia d’età, “ma anche al di sotto dei 12 anni”. E’ questo l’obiettivo a cui puntare secondo Roberto Cauda, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma. “Ovviamente il Vaccino deve essere efficace e sicuro”, ha detto intervenendo ad ‘Agorà’ su Rai3. Dopo che l’Agenzia europea del farmaco Ema ha annunciato l’avvio della valutazione di estensione d’uso del Vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech nei 12-15enni, Cauda spiega che è giusto proteggere anche i più giovani: “Assolutamente sì”, dice, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Vaccinare contro il Covidgli adolescenti “dai 12 ai 16”, non appena le autorità regolatorie internazionali avranno approvato le iniezioni-scudo per questa fascia d’età, “maal didei 12”. E’ questo l’obiettivo a cui puntare secondo Roberto, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma. “Ovviamente ildeve essere efficace e sicuro”, ha detto intervenendo ad ‘Agorà’ su Rai3. Dopo che l’Agenzia europea del farmaco Ema ha annunciato l’avvio della valutazione di estensione d’uso delanti-Covid di Pfizer/BioNTech nei 12-15enni,spiega che è giusto proteggerei più: “Assolutamente sì”, dice, ...

