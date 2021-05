The Forever Purge: nuova foto del film, i dettagli del plot confermano la timeline (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una nuova inquietante foto di The Forever Purge svela alcune novità sul plot del quinto e ultimo capitolo della saga horror distopica in arrivo al cinema in estate. Usa Today ha svelato una nuova inquietante foto di The Forever Purge e alcune dettagli del plot che confermerebbero la timeline di quello che sarà l'ultimo capitolo della saga horror La notte del giudizio. Nonostante i 450 milioni di incassi ottenuti finora e il grande succesos di pubblico e critica, il quinto capitolo della saga, The Forever Purge, sarà anche l'ultimo. Nella foto diffusa da USA Today vediamo un primo piano un personaggio col volto coperto da una maschera ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Unainquietantedi Thesvela alcune novità suldel quinto e ultimo capitolo della saga horror distopica in arrivo al cinema in estate. Usa Today ha svelato unainquietantedi Thee alcunedelche confermerebbero ladi quello che sarà l'ultimo capitolo della saga horror La notte del giudizio. Nonostante i 450 milioni di incassi ottenuti finora e il grande succesos di pubblico e critica, il quinto capitolo della saga, The, sarà anche l'ultimo. Nelladiffusa da USA Today vediamo un primo piano un personaggio col volto coperto da una maschera ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Forever Purge: nuova foto del film, i dettagli del plot confermano la timeline - rawrsungie20 : AYT CIRCLE 1 CAUSE FOR THE FIRST TIME IN FOREVER SHAJDHSJDHSJ - shittyloki : RT @Rosam23_: tantissimo hype per doctor strange in the multiverse of madness, black widow, loki, thor love and thunder e tutti gli altri f… - Simon_Forever : L’ultimo tiro nello specchio del City al 28º. Dell’andata. The New Pope...em Pep - loveforpeterr : RT @Rosam23_: tantissimo hype per doctor strange in the multiverse of madness, black widow, loki, thor love and thunder e tutti gli altri f… -