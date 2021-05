Terremoto a Napoli | scossa avvertita nella zona flegrea

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 5 maggio 2021), ancora un fenomeno tra Pozzuoli, Bagnoli e Agnano. Ipocentro dell’evento a solo due chilometri di profondità (Getty Images)Tanta paura aquesta mattina. Erano da poco passate le 9 quando unadi magnitudo 2 ha spaventato tanti cittadini nei quartieri di Bagnoli e Agnano.avvertito anche a Pozzuoli esuaalta perché è stato vicino alla superfice, a solo 2 Km di profondità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Blitz alla ‘ndrangheta: successo per l’operazione Platinum Lada mesi è interessata da uno sciame sismico. Il sisma dovrebbe essere legato all’attività del vulcano Solfatara di Pozzuoli. Per fortuna non si segnalano danni a persone o cose. Questo articolo è ...